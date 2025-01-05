В Кировской области сгорел дом, в котором жили пенсионеры. Два человека погибли, судьба еще шестерых неизвестна
В поселке Кильмезь Кировской области произошел пожар в одноэтажном деревянном жилом доме, сообщил глава региона Александр Соколов. По его словам, спасатели приехали на место через три минуты после сообщения, но к этому моменту «деревянную постройку огонь уже захватил практически полностью».
В доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры, заявил губернатор. Трое человек смогли эвакуироваться. На сайте регионального управления МЧС говорится, что пожар локализовали на площади 480 квадратных метров.
«Местонахождение 8 жителей выясняется — они могут находиться у родственников», — заявил Соколов.
В МЧС сообщили ТАСС, что в ходе тушения найдены тела двоих погибших.
Телеграм-каналы Baza, Mash и «Осторожно, новости» называют сгоревшее здание социальным домом. РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что в здании проживали пожилые люди, которым предоставили социальное жилье.
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