В ДНР погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов
Внештатный корреспондент российской газеты «Известия» Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю на трассе Донецк — Горловка в самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится на сайте издания.
По данным издания, дрон атаковал машину вечером 4 января. Мартемьянов умер от полученных ранений.
Пострадали еще четверо сотрудников СМИ, которые находились в машине — корреспонденты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также главный редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и корреспондент Изабелла Либерман.
Все они получили ссадины и контузии, их госпитализировали, сообщило РИА Новости.
Ларина рассказала ТАСС, что сотрудники изданий отвозили гуманитарную помощь в храм.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание».
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