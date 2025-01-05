В ДНР погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Внештатный корреспондент российской газеты «Известия» Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю на трассе Донецк — Горловка в самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится на сайте издания.

По данным издания, дрон атаковал машину вечером 4 января. Мартемьянов умер от полученных ранений.

Пострадали еще четверо сотрудников СМИ, которые находились в машине — корреспонденты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также главный редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и корреспондент Изабелла Либерман.

Все они получили ссадины и контузии, их госпитализировали, сообщило РИА Новости.

Ларина рассказала ТАСС, что сотрудники изданий отвозили гуманитарную помощь в храм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание».