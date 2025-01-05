Минобороны РФ сообщило об уничтожении 61 украинского беспилотника в пяти регионах. Больше 30 дронов атаковали Ростовскую область

В ночь на 5 января над российскими регионами сбили 61 украинский беспилотник. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, 37 дронов уничтожены над Ростовской областью, 20 — над Брянской, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Орловской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков беспилотников в Таганроге и селе Новобессергеновка повреждения получили жилые дома и автомобили. Позже он уточнили, что силы ПВО сбили дроны в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.

Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что украинские дроны атаковали военный аэродром в городе Миллерово. Об атаке на аэродром также пишет местный канал «Это Ростов новости». Официального подтверждения этой информации нет.

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом сбили 13 беспилотников самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы», — говорится в его телеграм-канале.

Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона загорелись два автомобиля и пристройка к дому.