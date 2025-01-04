В Екатеринбурге задержали четверых подростков. ФСБ обвинила их в подготовке теракта

Сотрудники ФСБ задержали четверых подростков по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.

Задержаны граждане России 2007 и 2008 годов рождения. Двое из них — несовершеннолетние. Имена задержанных не называются.

В ФСБ заявили, что задержанные «разделяли идеи запрещенной на территории России террористической организации» и планировали совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в Екатеринбурге. По данным ведомства, двое из задержанных «также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области» в ночь на 22 декабря 2024 года.

При обыске у подростков, как утверждается, изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также «средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению».

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК), незаконном хранении взрывчатых веществ (часть 3 статьи 222.1 УК) и незаконном изготовлении взрывных устройств (часть 2 статьи 223.1 УК).

Видео с задержанными опубликовали российские государственные агентства. Один из подростков рассказал, что в августе 2023 года «стал приверженцем правых взглядов, подписался в телеграме на неонацистские каналы, после чего прочитал в этих каналах, что нужно совершать действия против полиции». При каких обстоятельствах была сделана запись, неизвестно.