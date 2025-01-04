Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает Associated Press со ссылкой на постановление судьи.

Трамп может присутствовать на вынесении приговора лично или по видеосвязи, говорится в документе.

Судья также дал понять, что намерен вынести избранному президенту США обвинительный приговор, но не будет назначать ему тюремный срок, штраф или испытательный срок.

Мерчан отверг попытки Трампа прекратить рассмотрение дела на основании президентского иммунитета, пишет Associated Press. По словам судьи, он не нашел «никаких юридических препятствий для вынесения приговора», а «окончательное решение этого вопроса» послужит интересам правосудия.

Трамп заявил, что решение судьи «противоречит конституции» и может «положить конец президентству в США в том виде, в котором мы его знаем». Он также повторил свои заявления о том, что дело против него — «противозаконная политическая атака».

В мае 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплаты в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание о связи с политиком.

Изначально вынесение приговора было запланировано на 11 июля, но судья Хуан Мерчан несколько раз переносил его, в том числе из-за президентских выборов в США.

Теперь суд собирается вынести приговор Трампу за 10 дней до его инаугурации. 20 января избранный президент США вступит в должность.

Associated Press отмечает, что Трамп может стать первым президентом США, вступившим в должность и осужденным за тяжкие преступления. Reuters пишет, что до Трампа ни один президент США — бывший или действующий — не был обвинен или осужден за преступление.

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«Вы его ненавидите?» — «Да» Порноактриса Сторми Дэниелс дала показания в суде над Трампом. Его обвиняют в том, что после секса он заплатил ей за молчание — а потом подделал финансовые документы