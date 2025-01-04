Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 16 украинских дронов в пяти регионах. В аэропорту Петербурга вводили ограничения на полеты

Российские средства ПВО ночью 4 января уничтожили 16 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ. 10 дронов были сбиты над Брянской областью, три — над Смоленской областью и по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что дрон был сбит в районе Лужской губы Финского залива. Пострадавших и разрушений нет, утверждает он. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», беспилотник пытался атаковать морской порт Усть-Луга, там объявляли эвакуацию сотрудников.

Позже Дрозденко сообщил еще о двух сбитых беспилотниках в районе Лужской губы. Обломки одного из них упали в лесу.

В петербургском аэропорту Пулково дважды за ночь и утро 4 января вводили ограничения на полеты. Первый раз с 23:43 до 0:48 по местному времени, сообщил источник издания «78». Повторно ограничения ввели с 07:45, заявили в Росавиации. Ограничения были сняты в 10:15. За это время на запасные аэродромы «ушли» 20 самолетов.

В Белгородской области в результате атаки беспилотников житель села Прелестное получил осколочное ранение ноги, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В селе в одном частном доме осколками посечены окна, фасад и забор, поврежден автомобиль. В поселке Прохоровка повреждены линии электропередачи. В селе Михайловка в частном доме поврежден газопровод и посечен забор.

Главы Смоленской и Брянской областей заявили, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Губернатор Псковской области на момент выхода этой новости атаку не комментировал.

Жители города Сафоново Смоленской области сообщили в местных пабликах о взрывах ночью. В городе находится завод «Авангард» госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение», который среди прочего производит корпуса ракетных двигателей, транспортно-пусковые контейнеры и элементы брони. Украинский телеграм-канал Exilenova+ предположил, что завод мог быть целью атаки. О повреждениях на предприятии не сообщалось.