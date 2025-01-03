В кенийской деревне Мукуку, расположенной примерно в 120 километрах к юго-востоку от столицы страны Найроби, 30 декабря упало с неба металлическое кольцо диаметром около 2,5 метров и весом около полутонны, сообщило космическое агентство Кении.

Кадр из видео Reuters

По предварительным данным, упавший фрагмент представляет собой разделительное кольцо ракеты-носителя. «Такие объекты обычно предназначены для сгорания при входе в атмосферу Земли или падения на незанятые территории, такие как океаны», — сообщили в агентстве. Падение фрагмента назвали «единичным случаем», который агентство будет расследовать в соответствии с международным космическим правом.

Заявление космического агентства Кении Kenya Space Agency (KSA)

Один из очевидцев рассказал, что присматривал за своей коровой и услышал громкий хлопок, а затем он и другие жители деревни увидели «медленно падающий с неба» большой круглый объект, который светился красным, а после приземления остыл до серого цвета.

Местные жители при падении кольца не пострадали. Космическое агентство Кении заверило, что опасности объект не представляет и будет исследован.

В 2024 году Европейское космическое агентство, как отмечает The New York Times, подсчитало, что на низкой околоземной орбите находится более 14 тысяч тонн материалов, и около трети этого — космический мусор. Учитывая новые запуски каждый год, его объем будет продолжать расти, отмечают ученые, а меры по сокращению космического мусора не успевают за темпами запусков.