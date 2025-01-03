Суд обязал «Яндекс» скрыть карты и фотографии НПЗ в одном из регионов в связи с угрозой атак украинских беспилотников

Суд в Москве обязал «Яндекс» удалить с карт фотографии и «доступ к инфраструктуре» нефтеперерабатывающего завода в одном из российских регионов в связи с угрозой атак украинских беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В решении суда говорится, что «Яндекс» должен «исключить информационный доступ» к инфраструктуре нефтеперерабатывающей компании «путем удаления, ретуширования графических изображений составных частей предприятия (цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами, иные элементов завода) из поисково-информационной картографической службы „Яндекс карты“».

Иск в суд был подан «надзорным ведомством» (ТАСС не уточняет, каким именно; вероятно, имеется в виду прокуратура), которое проводило проверку исполнения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса и обнаружило в открытом доступе информацию обо всех объектах НПЗ.

В иске, как пишет ТАСС, отмечается, что завод, о котором идет речь, «работает в бесперебойном режиме, обеспечивая нужды российской армии и флота в ходе проведения специальной военной операции» и только в 2024 году был четырежды атакован украинскими беспилотниками, в результате чего пострадала инфраструктура предприятия, а его сотрудники получили ранения.

Ведомство обратилось в суд после того, как попытка решения вопроса напрямую с «Яндексом» не привела к результату. Суд счел, что открытый доступ к картам и фото НПЗ «подрывают обороноспособность государства», а также «оказывают негативное влияние на своевременную поставку материалов» в российскую армию. По решению суда с «Яндекса» также взыскана госпошлина.

ТАСС отмечает, что это первое судебное решение, которое обязало российскую транснациональную компанию в сфере информационных технологий убрать из открытого доступа фотографии и карты стратегически важного для ОПК объекта.