Российские войска атаковали Киев беспилотниками. Несколько человек ранены, один погиб
Российские войска атаковали несколько районов Киева ударными беспилотниками, сообщили глава областной военной администрации Николай Калашник и глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В Броварском районе в результате атаки был поврежден грузовой автомобиль, погиб водитель, ему было 25 лет, уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
В Фастовском районе из-за падения обломков беспилотников травмы получила девушка 23 лет, ей оказывают помощь в больнице.
В Белоцерковском районе повреждены четыре частных жилых дома и одна хозяйственная постройка, пострадали три человека. По данным Николая Калашника, в их числе 16-летний подросток, его отец и 68-летняя женщина.
По данным Ткаченко, пожар возник также в частном доме в Дарницком районе Киева. Его потушили, пострадавших нет.
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