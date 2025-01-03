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Bild: в аэропортах по всей Германии произошел сбой компьютерной системы полиции, которая используется для контроля въезда

Источник: Bild

Аэропорты по всей Германии пострадали от сбоя, затронувшего компьютерные системы Федеральной полиции, сообщает газета Bild со ссылкой на источник.

Речь идет о системах, которые используются для проверки въезжающих пассажиров. Представитель полиции в аэропорту Франкфурта рассказал, что «многие вещи, которые делала система, приходится делать вручную». Причина сбоя пока неизвестна, пишет Bild.

По данным WDR, проблемы наблюдаются в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Дортмунда, а также Франкфурта. При этом только во Франкфурте можно использовать альтернативную систему, а в Дюссельдорфе прилетевшие пассажиры пока остаются в самолете.

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