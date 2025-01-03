Bild: в аэропортах по всей Германии произошел сбой компьютерной системы полиции, которая используется для контроля въезда

Аэропорты по всей Германии пострадали от сбоя, затронувшего компьютерные системы Федеральной полиции, сообщает газета Bild со ссылкой на источник.

Речь идет о системах, которые используются для проверки въезжающих пассажиров. Представитель полиции в аэропорту Франкфурта рассказал, что «многие вещи, которые делала система, приходится делать вручную». Причина сбоя пока неизвестна, пишет Bild.

По данным WDR, проблемы наблюдаются в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Дортмунда, а также Франкфурта. При этом только во Франкфурте можно использовать альтернативную систему, а в Дюссельдорфе прилетевшие пассажиры пока остаются в самолете.