Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск о прослушивании пользователей через Siri

Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, в котором компанию обвинили в использовании виртуального помощника Siri для записи разговоров пользователей без их согласия.

В иске утверждалось, что Apple тайно активировала Siri для записи разговоров через айфоны и другие устройства на протяжении более десяти лет. При этом запись происходила даже в тех случаях, когда люди не обращались к Siri с «активационной» фразой «Привет, Сири» (Hey, Siri). Некоторые из записанных разговоров передавались рекламодателям.

В соглашении об урегулировании, поданном 31 декабря, Apple заявила, что «продолжает отрицать» любые правонарушения. Условия соглашения (судом оно еще не утверждено) требуют, чтобы Apple подтвердила удаление аудиозаписей, собранных через Siri до октября 2019 года, пишет The Washington Post.

Если соглашение будет одобрено, пользователи, владевшие айфонами и другой техникой Apple с 17 сентября 2014 года по конец 2024 года, смогут подать иски и получить до 20 долларов за устройство с Siri, подпадающее под условия, пишет Associated Press. В судебных документах число пользователей, которые подадут иски, оценивается в 3–5% от всех, кто будет иметь такое право. Истцы должны будут подтвердить под присягой, что они заметили, как Siri активировалась для прослушки и что случайная активация произошла во время «разговора, который должен был быть конфиденциальным».

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