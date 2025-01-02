Житель Черногории открыл стрельбу после ссоры в баре. Погибли 12 человек

12 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл вооруженный преступник в городе Цетине в Черногории, сообщает телеканал RTCG.

Массовое убийство произошло вечером 1 января из-за ссоры на бытовой почве в одном из местных баров.

Подозреваемый в убийстве — 45-летний Ацо Мартинович, которого в прошлом задерживали за незаконное хранение оружия.

Поссорившись в баре с одним из посетителей, он ушел домой за оружием, вернулся и застрелил хозяина заведения и еще несколько человек. Затем он продолжил стрельбу на улице.

По данным прокуратуры, в общей сложности убийства были совершены в пяти разных местах города. В том числе, Мартинович убил членов своей семьи и семьи владельца бара, включая двух детей.

Когда полиция прибыла для задержания преступника, он попытался покончить жизнь самоубийством и умер по пути в больницу.

В Черногории в связи с массовым убийством в Цетине объявлен трехдневный траур.

После случившегося власти рассматривают возможность полного запрета на владение оружием в стране.