ВСУ нанесли ракетный удар по дому культуры в курском селе

Украинские военные нанесли днем 2 января ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Фото последствий обстрела распространяют местные паблики.

По утверждению врио губернатора, под удар попали исключительно мирные гражданские объекты. Непосредственной целью стал местный дом культуры. Также получили повреждения близлежащие школа-интернат, почта, торговый центр и жилой дом.

Никто из местных жителей за помощью в медицинские учреждения не обращался, заявил Хинштейн.

Тем временем глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности Украины Андрей Коваленко заявил, что целью удара по Ивановскому стали российские военные. «Есть удачный удар. Значительные потери у 810-й бригады РФ в результате этого», — написал он в телеграме.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что в доме культуры в Ивановском могло проходить награждение российских военных. По его словам, на то, что удар пришелся не по гражданскому объекту, указывают припаркованные возле ДК военные УАЗы и «Уралы».