Войска РФ атаковали Украину беспилотниками. ВСУ сбили 47 дронов, еще 24 «локационно потеряны»

В ночь на 2 января российская армия атаковала Украину беспилотниками. По данным Воздушных сил ВСУ, в общей сложности военные РФ запустили 72 ударных беспилотника типа «Шахед» и дронов других типов из районов Брянска, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

К утру украинские силы ПВО сбили 47 «шахедов» в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Еще 24 российских «беспилотника-имитатора» были «локационно потеряны (без негативных последствий)», сообщили в ВСУ.

О возможных повреждениях и пострадавших местные власти не сообщали.

Минобороны РФ утром 2 января отчиталось, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами России. По четыре дрона были сбиты над Брянской и Курской областями, три — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской и Калужской областями.

Вечером и ночью в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Саранска, Ульяновска и Казани вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.