В Нью-Йорке произошла стрельба возле ночного клуба. Есть раненые

По крайней мере десять человек получили ранения в результате стрельбы возле ночного клуба в Нью-Йорке, пишет The New York Post.

Инцидент произошел вечером 1 января в районе Куинс у клуба Amazura, где проходила закрытая вечеринка. По данным полиции, четверо вооруженных злоумышленников произвели не менее 30 беспорядочных выстрелов по толпе, находившейся у входа в заведение.

Все пострадавшие — подростки в возрасте от 16 до 20 лет. Все они доставлены в больницы. Состояние раненых не оценивается как критическое.

Полиция объявила в розыск серый автомобиль марки Infiniti, на котором подозреваемые скрылись с места преступления.