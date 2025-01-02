В Ленинградской области задержали школьников, закидавших снежками Вечный огонь. СК возбудил дело о «реабилитации нацизма»
В Ленинградской области сотрудники полиции задержали трех школьников, которые закидали снегом Вечный огонь на мемориале «Роща пятисот» в Кингисеппе, пишет «Фонтанка».
По данным издания, на погасший мемориал в полицию пожаловался заместитель главы местной администрации.
После инцидента управление Следственного комитета по Кингисеппскому району возбудило уголовное дело о «реабилитации нацизма группой лиц по предварительному сговору» (пункт «б» части 2 статьи 354.1 УК, наказывается штрафом от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет).
Подозреваемыми по делу проходят трое учащихся 4-5 классов, старшему из них 11 лет, двоим — по 10 лет. Двое детей учатся в частной «Школе православной культуры».
Материалы СК передали инспектору по делам несовершеннолетних.
Задержанные школьники не могут стать фигурантами уголовного дела, поскольку уголовная ответственность наступает с 16 лет.
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