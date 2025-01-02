Мэрия Якутска написала донос на клуб, где проводили вечеринки с участием трансгендерных артистов. Сотрудников заведения увезли в полицию

Полиция Якутска задержала сотрудников местного клуба Number Оne, на которых пожаловались чиновники мэрии, сообщает издание SakhaDaily.

2 января в телеграм-канале административной комиссии Якутска появилось сообщение о том, что в китайском клубе-ресторане Number Оne с 26 декабря «ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и с участием приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации». Чиновники заявили, что направили сообщения об административных нарушениях в прокуратуру и полицию.

Позже руководитель комиссии Феликс Антонов рассказал, что наведался в клуб вместе с полицией в обеденное время. Полицейские увезли в участок «для выяснения дальнейших подробностей» всех сотрудников, находившихся на рабочем месте — исполнительного директора, бармена и официантов. «Артистов из Таиланда» в заведении не было, полиция продолжает их искать, отмечает SakhaDaily.

Как пишет издание «Сибирский экспресс», клуб Number Оne принадлежит якутскому ООО «Джинлун». Компанией владеет Цинлу Чжу у которого есть якутский ИНН. В 2024 году против Чжу составили административный протокол о неподчинении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ объявил «экстремистским» и запретил на территории России «международное движение ЛГБТ». С тех пор силовики регулярно проводят рейды в ночных клубах по всей стране. В марте 2024 года было возбуждено первое уголовное дело об «ЛГБТ-экстремизме» из-за вечеринок в оренбургском баре Pose.

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