Российские дроны атаковали Киев. Погибли два человека
Российские беспилотники утром 1 января атаковали Киев, сообщила городская военная администрация.
В Печерском районе города обломки упали на нежилое здание, а также на многоэтажный жилой дом, несколько этажей оказались частично разрушены.
В Святошинском районе Киева падение беспилотника привело к пожару в нежилом здании и повреждению трамвайных путей.
В результате атаки, по данным властей, погибли два человека. Еще семь человек получили ранения.
Минобороны РФ атаку не комментировало.
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