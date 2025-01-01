Российские дроны атаковали Киев. Погибли два человека

Российские беспилотники утром 1 января атаковали Киев, сообщила городская военная администрация.

В Печерском районе города обломки упали на нежилое здание, а также на многоэтажный жилой дом, несколько этажей оказались частично разрушены.

В Святошинском районе Киева падение беспилотника привело к пожару в нежилом здании и повреждению трамвайных путей.

В результате атаки, по данным властей, погибли два человека. Еще семь человек получили ранения.

Минобороны РФ атаку не комментировало.