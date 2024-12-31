Украинские беспилотники атаковали регионы России и Крым. В Смоленской области произошел пожар на нефтебазе

Украинские морские и воздушные беспилотники атаковали Севастополь в ночь на 31 декабря, сообщил назначенный Россией глава аннексированного региона Михаил Развожаев. По его словам, российские военные сбили «четыре воздушных цели над морем» и два безэкипажных катера в отдалении от берега.

Телеграм-канал «Чп / Севастополь» сообщает, что в Крыму объявляли угрозу ракетного удара. В районе Севастополя произошло несколько взрывов. Как утверждает украинский телеграм-канал «Крымский ветер», в воинских частях Севастополя прозвучал сигнал тревоги. В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.

В Смоленской области, как сообщил губернатор Василий Анохин, российские силы ПВО сбили несколько беспилотников в Ярцевском районе. «По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов», — рассказал глава региона. По его словам, угрозы жилым домам нет.

В Северной Осетии, как заявил глава региона Сергей Меняйло, силы ПВО сбили беспилотник над полигоном Шалхи. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. «С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт „Владикавказ“ закрыт для приема и отправки самолетов», — сообщил Меняйло.

Российские мониторинговые паблики сообщили, что взрывы произошли в районах Туапсе и Новороссийска на берегу Черного моря, а также в районе Ейска на берегу Азовского моря, пишет «Радио Свобода».

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 31 декабря российские средства ПВО уничтожили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов: 25 дронов сбили в Брянской области, 17 — в Крыму, 11 — в Краснодарском крае, 10 — в Смоленской области, два — в Тверской области и по одному — в Ростовской, Курской и Калужской областях.

В Росавиации сообщили, что для обеспечения безопасности полетов временно ограничили работу аэропорта Казани. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы. В 9:30 (мск) ограничения отменили.