Сервис MyHeritage для составления генеалогического древа уйдет из России. Данные россиян удалят

Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage сообщил, что уйдет из России. Об этом говорится в письме, направленном российским пользователям, сообщает телеканал «Дождь» 31 декабря.

В письме сказано, что данные российских пользователей удалят с серверов 1 февраля 2025 года. MyHeritage «вынуждены приостановить свои услуги в России из-за местного законодательства», уточняет «Радио Свобода».

Сейчас сайт сервиса в России открывается только с VPN, сообщили «Медузе» клиенты сервиса.

MyHeritage — один из самых популярных в мире сервисов для генеалогических исследований. Генпрокуратура РФ в январе 2022 года оштрафовала сервис на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян.

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