Российский шахматист Даниил Дубов проспал партию на чемпионате мира по блицу. Он получил техническое поражение

Российский гроссмейстер Даниил Дубов получил техническое поражение на чемпионате мира по в Нью-Йорке из-за того, что пропустил партию предварительного раунда против американца Ханса Ниманна, которого ранее обвиняли в читерстве.

Дубов сообщил норвежской вещательной компании NRK, что проспал матч. «Я пошел в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло», — сказал Дубов. Отвечая на вопрос, почему он заснул во время турнира, россиянин сказал: «Я явно талантлив».

Ханс Ниманн в соцсети X обвинил Дубова в трусости и заявил, что готов сыграть с россиянином партию блица «на любых условиях». «Я оплачу его проезд и проживание, а в случае победы направлю вознаграждение в размере 10 тысяч долларов на благотворительность по его выбору», — заявил Ниманн.

Как сообщает Sports.ru, норвежский гроссмейстер, бывший чемпион мира Магнус Карлсен, который ранее со скандалом покинул турнир в Нью-Йорке, вернулся на чемпионат мира по блицу, но на минуту опоздал на игру. Несмотря на опоздание, Магнус Карлсен обыграл немецкого шахматиста Михаэля Бецольда.

Ранее Карлсена дисквалицировали за нарушение дресс-кода на чемпионате по из-за того, что он пришел на турнир в джинсах, но затем Международная шахматная федерация смягчила дресс-код. Как отмечает Sports.ru, на чемпионат по блицу Карлсен тоже пришел в джинсах.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Ханс Ниманн известен из-за скандала с читерством. В сентябре 2022 года Ниманн обыграл Магнуса Карлсена в турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе, после чего норвежец обвинил его в жульничестве и снялся с турнира. Причастность Ниманна к читерству не доказали, но ему запретили играть на крупнейшей шахматной платформе Chess.com, оставив возможность играть на Chess24.

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