Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Днем 31 декабря по московскому времени его показали в эфире российских телеканалов на Дальнем Востоке.

«Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед», — сказал Путин, выступая с обращением на фоне Кремля.

Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Искренние чувства к родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести.

В обращении Путин упомянул участников российско-украинской войны, заявив, что россияне «гордятся мужеством и отвагой» российских военных. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами», — сказал президент РФ.

Он также отметил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

«Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится», — добавил Путин.

Россия третий год ведет полномасштабную российско-украинскую войну. В преддверии Нового года российские войска нанесли массированный удар по Украине. Повреждения зафиксировали в Киеве, Киевской и Сумской областях. В Минобороны РФ заявили, что нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса.