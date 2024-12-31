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Правительство РФ отменило единовременные выплаты заключенным, подписавшим контракт с Минобороны РФ

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с Минобороны РФ, не смогут рассчитывать на единовременные выплаты. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

«Определить, что единовременные денежные выплаты <…> не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы», — сказано в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 года утвердил единовременные выплаты тем, кто заключит контракт с Минобороны России во время войны. В июле 2024-го размер выплат заключившим контракт повысили до 400 тысяч рублей.

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