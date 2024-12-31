«Газпром» начал сокращать поставки газа в Европу через Украину. С 1 января транзит остановят полностью

Российская компания «Газпром» сообщила, что 31 декабря начала сокращать объемы поставок газа в Европу через Украину, пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление компании.

«Газпром» сообщил об этом за день до того, как истечет срок действия сделки по транзиту российского газа через Украину. Если в последнюю минуту не будет заключено соглашение о транзите, то 1 января поставки газа сократятся до нуля.

«Газпром» 31 декабря направил через Украину 37,2 миллиона кубометров газа по сравнению с 42,4 миллиона кубометров 30 декабря.

Власти Украины ранее предупредили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года из-за войны, развязанной Россией. В этот день истечет срок соглашения России и Украины о транзите. Киев отказался вести переговоры о новой сделке. Президент РФ Владимир Путин заявил 26 декабря, что в этом году уже не осталось времени, чтобы заключить новое соглашение.

Основные получатели российского газа, такие как Словакия и Австрия, договорились об альтернативных поставках. При этом прекращение поставок через Украину станет серьезным ударом для Молдовы. По мнению аналитиков, остановка транзита газа через Украину окажет минимальное воздействие на рынок.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину страны Евросоюза начали сокращать свою зависимость от российского газа. Россия уступила газовые рынки поставщикам из США, Норвегии и Катара.

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