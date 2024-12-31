Financial Times: российские военные разрабатывали планы войны с Японией и Южной Кореей

Российские военные подготовили список из 160 объектов на территории Японии и Южной Кореи на случай потенциальной войны с двумя странами. Об этом сообщила газета Financial Times, которая получила от западных источников секретные документы российских военных за 2013-2014 годы.

В список объектов, по которым российские войска планировали нанести удары во время прямого столкновения, вошли дороги, мосты и заводы, а также атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры. Половина объектов из списка — военные, среди них центральные и региональные командные пункты Вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радиолокационные установки, авиабазы ​​и военно-морские объекты.

Financial Times отмечает, что утекшие документы предназначались для подготовки российских военных к потенциальному конфликту в период с 2008 по 2014 год, но они «по-прежнему актуальны для российской [военной] стратегии». «Российские военные опасаются, что восточные границы страны будут уязвимы в войне с НАТО и открыты для атак со стороны США и союзников», — пишет FT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос издания о комментарии.