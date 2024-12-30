Зеленский уволил замглавы офиса президента Романа Машовца, а также глав Киевской и Полтавской администраций

Владимир Зеленский тремя своими указами освободил от должностей заместителя главы офиса президента Романа Машовца, а также главу Киевской областной администрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной администрации Филиппа Пронина.

О причинах увольнений не сообщается. Кто будет исполнять обязанности глав администраций двух областей, не уточняется.

Филипп Пронин был назначен главой Полтавской администрации в октябре 2023 года. Руслан Кравченко занимал должность главы Киевской областной администрации с апреля 2023 года. Издание NV со ссылкой на источники писало, что Руслана Кравченко рассматривают в качестве основного претендента на пост генпрокурора Украины вместо уволенного в конце октября Андрея Костина.

Роман Машовец, который с апреля 2020 года курирует в офисе президента вопросы обороны и безопасности, в мае 2024-го был объявлен в розыск российским МВД. В ФСБ заявили, что Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году. Также российские спецслужбы обвинили Машовца в координации агентурной сети, которая, как утверждается, готовила покушения на российского главу Крыма Сергея Аксенова, председателя госсовета республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.