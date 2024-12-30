В Москве снова закроют Красную площадь в новогоднюю ночь
В Москве закроют для посещения Красную площадь с вечера 31 декабря до утра 1 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МВД.
Красная площадь будет закрыта с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Исключение составит ГУМ-каток, «который работает в соответствии со своим расписанием».
Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь закрывали в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.
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