В Москве снова закроют Красную площадь в новогоднюю ночь

В Москве закроют для посещения Красную площадь с вечера 31 декабря до утра 1 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МВД.

Красная площадь будет закрыта с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Исключение составит ГУМ-каток, «который работает в соответствии со своим расписанием».

Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь закрывали в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.