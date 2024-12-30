РБК и «112»: в Москве задержан бывший министр обороны Армении

В Москве задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Первым об этом сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «112». Информацию о задержании подтвердил источник РБК, близкий к МВД, и собеседник в территориальном отделении полиции.

По информации изданий, Карапетян был задержан еще 29 декабря.

«112» утверждает, что Карапетян объявлен в розыск в Армении по нескольким статьям — «незаконное участие в предпринимательской деятельности», «злоупотребление должностными полномочиями» и «злоупотребление властью».

Официального подтверждения этой информации нет. Позже о задержании Карапетяна по запросу армянской стороны сообщил источник ТАСС.

С 2018 по 2021 год Карапетян был советником премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В августе 2021 года его назначили министром обороны, 15 ноября того же года он был отправлен в отставку.

В октябре 2023 года Карапетян обвинил Пашиняна в предательстве, которое, по его мнению, привело к уничтожению армии непризнанного Нагорного Карабаха. «Я, генерал-майор Аршак Генрихович Карапетян, был отстранен от должности по той причине, что не принял требований азербайджанской стороны, так называемого ультиматума, что дал приказ открыть огонь по противнику в случае его продвижения и в случае, если он попытается вторгнуться на территорию Республики Армения», — говорил он. Еще одной причиной своего увольнения Карапетян называл визиты в Карабах. В частности, он посещал Нагорный Карабах 6 ноября 2021 года — за неделю до увольнения.