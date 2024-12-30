Премьер Молдовы поручил правительству подготовить законы для национализации компании «Молдовагаз», половина которой принадлежит «Газпрому»

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан поручил правительству начать подготовку к национализации газовой компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций которой (51%) принадлежит «Газпрому», пишет Reuters.

На заседании правительства Речан поручил министру юстиции подготовить законодательные изменения, которые позволят провести национализацию. «Кстати, эти объекты [„Молдовагаза“] у нас тоже когда-то были отобраны. И мы должны вернуть их в государственную собственность», — заявил Речан.

28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдову из-за того, что компания «Молдовагаз» «регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту». Задолженность молдавской компании «Газпром» оценивает в 709 миллионов долларов. «Молдовагаз» признает только 8,6 миллиона долларов долга. «Это решение [„Газпрома“] еще раз подтверждает намерение Кремля оставить жителей Приднестровья без света и тепла в середине зимы», — заявлял Речан.

Россия поставляет в Молдову около двух миллиардов кубометров газа в год, отмечает Reuters. Помимо «Газпрома», акции «Молдовагаз» принадлежат правительству Молдовы (35,33%), а также комитету по управлению имуществом непризнанного Приднестровья (13,44%) и миноритариям. Контракт сроком на пять лет «Газпром» и «Молдовагаз» заключили в 2021 году.