Полиция Украины назвала имя российского военного, причастного к убийству Ирины Филькиной в Буче. Ее опознали по красному маникюру
Полиция Украины установила личность российского военного, причастного к убийству 52-летней жительницы Бучи Ирины Филькиной - женщины с «красным маникюром», сообщает городская рада.
Сотрудница компании «Эпицентр» Ирина Филькина погибла в Буче весной 2022 года во время российской оккупации. Ее опознали по маникюру, после того как фотографию ее руки с ярко-красным лаком на ногтях опубликовало агентство Reuters.
По данным Нацполиции, к убийству Филькиной причастен 29-летний командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ Артем Тараев.
Как утверждает следствие, 5 марта 2022 года Тараев отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в районе перекрестка Яблонской и Водопроводной улиц в Буче. В тот же день около 11:15 российские военные застрелили Ирину Филькину, ехавшую по улице на велосипеде. В нее выпустили по меньшей мере 15 пуль из автоматического оружия и БМД-2, установили в полиции. В общей сложности, по данным следствия, из-за приказа Тараева на улице Яблонской были убиты 13 мирных жителей Бучи.
«Фото тела погибшей женщины с ярким красным маникюром стало одним из символов русских зверств во время оккупации Киевщины и облетело мировые медиа. Установление подозреваемого — это важный шаг в расследовании военных преступлений на территории Украины. Все причастные к убийствам мирного населения должны предстать перед международным правосудием», — говорится в заявлении депутатов городской рады Бучи.
В украинском городе Буча под Киевом после ухода российских войск в марте 2022 года обнаружили десятки тел убитых мирных жителей. Фотографии и видео из этих населенных пунктов опубликовали не только представители властей Украины, но и международные информагентства. Украина обвинила в убийстве мирных жителей военных из России. Российские официальные лица утверждают, что сообщения об убийстве мирных граждан под Киевом — «постановка» и «провокация», организованная украинскими властями. Расследования The New York Times и «Медузы» подтвердили, что жителей Бучи убивали именно российские военные. По оценке властей Бучи, всего в городе погибли более 500 мирных жителей.
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