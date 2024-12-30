Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «150 на 150»

Россия и Украина провели обмен, в результате которого российская сторона вернула 150 военнопленных, сообщили в Минобороны.

Украинская сторона также вернула 150 военнопленных. Официально власти Украины пока об обмене не сообщали.

Российские военнопленные находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую помощь и дают возможность связаться с родственниками.

Обмен прошел при посредничестве ОАЭ, добавили в российском военном ведомстве.

Предыдущий обмен прошел 18 октября 2024 года. Тогда в Россию вернулись 95 военнопленных, столько же получила и Украина. 17 декабря российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» пленными, но договоренности пока не достигнуты.

В начале декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными, но тот ответил отказом.