Международная шахматная федерация смягчила дресс-код на чемпионате по блицу. После того, как Магнуса Карлсена дисквалифицировали из-за джинсов

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) решила смягчить требования к дресс-коду на чемпионате мира по блицу, который проходит в Нью-Йорке. Об этом 29 декабря сообщил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

«Я принял решение опробовать подход, обеспечивающий большую гибкость официальным лицам ФИДЕ при вынесении решений относительно уместности одежды», — заявил Дворкович.

Он отметил, что участники турнира по-прежнему должны следовать утвержденному дресс-коду, но допускаются «незначительные элегантные отклонения», например, джинсы, подходящие в тон пиджаку.

Дворкович надеется, что никто из участников не станет использовать изменение правил, чтобы «подорвать праздничное настроение» на турнире, проходящем в преддверии Нового года.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по . С 26 по 28 декабря шел турнир по рапиду, 30 декабря начнутся двухдневные соревнования по блицу.

Международная шахматная федерация 28 декабря дисквалифицировала норвежского гроссмейстера, бывшего чемпиона мира Магнуса Карлсена за нарушение дресс-кода на чемпионате по рапиду. Судья оштрафовал шахматиста на 200 долларов из-за того, что он пришел на турнир в джинсах, и потребовал, чтобы Карлсен переоделся. Норвежец отказался и снялся с чемпионата. После этого Карлсен заявил, что «устал» от ФИДЕ и больше не хочет иметь ничего общего с организацией. После заявления Дворковича о смягчении дресс-кода Карлсен сообщил, что выступит на турнире по блицу, но придет в джинсах.

Победителем чемпионата мира по рапиду среди мужчин стал 18-летний российский шахматист Володар Мурзин, среди женщин — индийская шахматистка Хампи Конеру.

Читайте также

Как научиться лучше играть в шахматы? Инструкция Владимира Барского

Читайте также

Как научиться лучше играть в шахматы? Инструкция Владимира Барского