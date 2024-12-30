Хинштейн назвал «не совсем честной» позицию жителей Суджи, попросивших у государства увеличить им компенсацию за потерянное имущество

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал «не совсем честной» позицию жителей приграничной Суджи, обратившихся к нему с просьбой увеличить выплаты за потерянное имущество.

Встреча Хинштейна с жителями приграничных районов Курской области прошла 28 декабря. Видео с нее опубликовал сам Хинштейн — как утверждается, «без купюр». «Хочу, чтобы каждый своими глазами смог увидеть и услышать, как в действительности проходил диалог с людей — без каких-либо интерпретаций и субъективных оценок», — написал он.

На встрече к Хинштейну обратился активист Валерий Моисеев, сказавший, что он передает просьбы других жителей Суджи. Внимание на этот отрывок, опубликованный телеграм-каналом «Суджа родная», обратило издание «7×7».

«У нас было все. Мы ничего не просили, мы помогали армии, у нас были прекрасные дома, сады, все было, и мы ни о чем не просили власти. <…> И вот нам дают сертификаты. Но мы возьмем голые стены, там ничего нет», — сказал Моисеев, описывая ситуацию. Он добавил, что у него, как и у многих других жителей Суджи, нет возможности взять кредит, чтобы обустраивать новый дом, в котором нет ни ремонта, ни мебели, ни техники. Моисеев предложил увеличить сумму компенсаций на 825 тысяч рублей, доведя ее до миллиона.

Хинштейн назвал эту позицию «не совсем честной». «Вы говорите: мы жили, у государства ничего не просили. У меня такое ощущение что вы до 2022 года существовали на необитаемом острове. Что не было дорог, не было больниц, не было школ, что вы не получали никакую помощь. И в конце концов, что даже не государство вам платило пенсию, а она откуда-то приходила сама по себе. Это не так. И позиция, которую я слышу порой о том, что вот, мол, государство нам ни в чем не помогало, а теперь нам, государство, помоги — мне кажется, это не совсем честно», — сказал врио губернатора Курской области.

Хинштейн обратился к представителям девяти муниципальных образований, присутствовавшим на встрече. Он предложил им проголосовать за свою позицию или за позицию Моисеева. В поддержку Моисеева рук никто не поднял.

Жители приграничных районов Курской области, потерявшие свои дома в результате наступления ВСУ, начавшегося 6 августа, долго требовали выдать им сертификаты на покупку нового жилья, которые им обещал предыдущий временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. В том числе они выходили на протесты и обращались к Владимиру Путину.

В итоге жителям начали выдавать сертификаты. В постановлении о назначении жилищных сертификатов, как обращает внимание «7×7», было указано, что беженцы могут потратить выплаты только на покупку недвижимости.