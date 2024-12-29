В России создадут Национальный словарный фонд

Правительство России утвердило постановление о создании федеральной государственной информационной системы «Национальный словарный фонд».

Фонд создается для повышения уровня грамотности населения, защиты и сохранения русского языка, а также поддержки русскоязычной среды за рубежом. «Новый ресурс будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, зафиксированных в нормативных словарях и словарях, содержащих сведения о развитии норм русского литературного языка», — сообщает пресс-служба правительства.

Информация в словарном фонде будет обновляться не реже одного раза в пять лет. Ресурс будет общедоступным и бесплатным. Его оператором назначено министерство науки и высшего образования РФ. Когда именно запустят фонд, не уточняется.

Необходимость создания Национального словарного фонда в правительстве объяснили следующим образом:

Сегодня не существует аналогов, содержащих информацию о нормах современного русского литературного языка и отражающих происходящие в нем изменения, а также исторические данные о словарном составе. Лексикографическая деятельность, ориентированная на печатное издание словарей, не дает возможности получить полноценное представление об актуальном состоянии языка, отстает от культурно-языковых потребностей. Создание Национального словарного фонда устранит этот пробел.