Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» деятельность Международного альянса за свободу вероисповедания или убеждений
Генпрокуратура объявила «нежелательной» на территории России деятельность международной организации International Religious Freedom or Belief Alliance (IRFBA, «Международный альянс за свободу вероисповедания или убеждений»).
Как сообщается на сайте Госдепартамента США, альянс, учрежденный в Вашингтоне в 2020 году, представляет собой сеть стран-единомышленников, приверженных продвижению свободы вероисповедания или убеждений, борьбе с дискриминацией и преследованием на религиозной почве во всем мире. В настоящее время к альянсу присоединились 38 государств, в том числе США, Великобритания, Германия, Израиль, Украина, Грузия, Армения и другие.
В российской прокуратуре считают, что IRFBA занимается дискредитацией политики властей РФ.
Фактически объединение является площадкой, обслуживающей интересы США и их союзников, участвует в реализации мероприятий по дискредитации внутренней и внешней политики российских властей, дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране. Выпускает материалы о якобы нарушениях свободы вероисповедания в России для наращивания санкционного давления на РФ.
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