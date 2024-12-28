Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Там появился термин «русофобия» и говорится об «экстремистских угрозах» из Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил новую «Стратегию противодействия экстремизму в РФ». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В обновленной стратегии появилось, в частности, такое понятие как русофобия. В предыдущей стратегии, утвержденной Путиным в 2020 году, этого термина не было.

Согласно стратегии русофобия — это «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны властей недружественных России государств».

В стратегии также говорится, что некоторые государства используют экстремистские и террористические организации «в качестве средства для ведения гибридных войн против внешнеполитических противников и достижения своекорыстных геополитических целей, в том числе за счет вмешательства во внутренние дела других государств».

РБК отмечает, что в отличие от предыдущих вариантов, в новом документе среди «основных источников экстремизма» упоминается Украина. В нем говорится о «серьезнейших угрозах», которые исходят от «широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных неонацистских вооруженных формирований», в том числе в Украине. Эти формирования поддерживаются «внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий».

В стратегии утверждается, что «украинский кризис» используется «недружественными государствами для развязывания гибридных войн против РФ и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире». Одной из ключевых задач в стратегии названа «ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины».

В пункте 21 упоминаются несогласованные протестные акции, которые названы «одним из основных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России». Протестные акции, по мнению российских властей, «умышленно трансформируются в массовые беспорядки». Для этого применяются «различные методы манипулирования общественным мнением».

«Экстремистские проявления», как следует из стратегии, возникают в том числе из-за «неблагоприятной ситуации с противоправной деятельностью мигрантов». Такая ситуация сложилась в отдельных субъектах России (в каких, не уточняется). Кроме того, негативное влияние оказывает «деструктивная деятельность» международных неправительственных организаций и «подконтрольных им российских объединений», которая осуществляется в том числе «под видом реализации гуманитарных, образовательных, культурных и религиозных проектов».

В документе также перечисляются различные цели и задачи государственной политике в сфере противодействия экстремизму. В частности, там есть пункт об «осуществлении учета лиц, выехавших за пределы РФ для участия в деятельности экстремистских организаций, а также для прохождения обучения в учебных центрах недружественных государств, в деятельности которых имеются признаки экстремизма».

Из новой стратегии неясно, что такое «центры недружественных государств», какие данные будет содержать база и кого станут в нее вносить.

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Что такое русофобия? Зачем нужен «банк данных» уехавших россиян? И почему власти нужно как можно больше «иноагентов» и «нежелательных»? Отвечает МВД — в новой стратегии противодействия экстремизму