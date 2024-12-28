Правительство России запретило звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет

Правительство России запретило совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны.

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Запрет объяснили борьбой с телефонными мошенниками, которые «чаще всего пользовались такими технологиями, поскольку это позволяло подменять номера».

«Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — говорится в сообщении правительства.

В правительстве подчеркнули, что это решение «никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи».

«Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи», — заявили в кабмине.

24 декабря «Коммерсант» сообщил, что министерство цифрового развития РФ и Роскомнадзор обсуждают блокировку звонков в мессенджерах под предлогом борьбы с мошенниками. По данным источников издания, российские ведомства рассматривают два возможных сценария: полная блокировка голосовых вызовов в приложениях или запрет на звонки из-за границы. В Минцифры сообщили изданию, что пока не «разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах».

Согласно подсчетам «Медиазоны» на вечер 24 декабря, с 13 декабря россияне не менее 50 раз атаковали банки, полицейские машины и другие объекты под влиянием телефонных мошенников. Большая часть атак пришлась на 20 и 21 декабря.

После начала полномасштабного вторжения в Украину телефонные мошенники массово убеждали россиян поджигать военкоматы, банки и административные здания. Во всех таких случаях мошенники действуют примерно одинаково: они связываются с пожилыми или социально уязвимыми людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или спецслужб. В разговоре они убеждают людей перевести им деньги, а потом предлагают поджечь какой-нибудь объект в обмен на возврат украденного. По версии ФСБ, мошенники «в большинстве случаев» работают с территории Украины.

Читайте также

Власти всерьез обсуждают блокировку звонков через вотсап и телеграм в России. Это и правда технически возможно? Коротко рассказываем, что известно об этой инициативе 3 карточки