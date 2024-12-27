В Петербурге впервые за пять лет открылась новая станция метро — «Горный институт». Теперь это конечная станция Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии Петербургского метрополитена, сообщает «Фонтанка».

Станция «Горный институт» расположена на углу Косой линии и Большого проспекта Васильевского острова. Между ней и «Спасской» находится уже построенная под землей станция «Театральная». В ближайшие три года она будет работать только на прогон — у нее нет выходов на поверхность.

Церемония открытия «Горного института» состоялась утром 27 декабря. Участие в ней принял губернатор Петербурга Александр Беглов. Открытие станции переносили несколько раз, пишет «Ротонда». Изначально ее планировали открыть к 2018 году.

Вскоре после открытия жители города сообщили, что на станции остановились эскалаторы. Издание «Ротонда» отмечает, что эскалатор на спуск с первыми пассажирами «Горного института» остановился через шесть минут после начала работы станции. Еще через две минуты остановился и эскалатор на подъем. Сотрудники метро запустили параллельные эскалаторы.

Издание «Бумага» пишет, что первым пассажирам станции пришлось подниматься пешком. «Приносим свои извинения. Эскалаторы новые, все бывает», — объявили жителям Петербурга по громкой связи. Корреспондент «Бумаги» рассказал, что лифты на станции тоже не работают, на табло горит надпись «Неисправность».

Глава метрополитена Евгений Козин заявил «Ротонде», что произошла «техническая остановка»: «Была устранена причина, эскалаторы запущены. Такое может происходить, когда активный пассажиропоток».