В аэропортах Сочи и Казани приостановили полеты
Временные ограничения введены на работу аэропортов Сочи и Казани. Об этом утром 27 декабря сообщили в Росавиации.
Аэропорты не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения введены для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В Росавиации не привели других подробностей.
Телеграм-канал Baza пишет, что полеты приостановлены из-за угрозы атаки беспилотников.
Обновление. Baza также утверждает, что ограничения на полеты введены в аэропортах Самары, Грозного и Махачкалы.
Ночью также вводили ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах Волгограда и Астрахани. В пресс-службах аэропортов сообщили РИА Новости, что сейчас ограничения сняты. В аэропортах Волгограда и Астрахани из-за ограничений задерживается прибытие рейсов из Москвы.
Минобороны России сообщило, что за ночь 27 декабря силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией РФ. Пять дронов были сбиты над Брянской областью, три — над Курской, по два — над Белгородской и Тульской, один — над Астраханской.
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