США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили из-за связей с Россией
Министерство финансов США объявило 27 декабря, что ввело санкции в отношении основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Его включили в SDN-лист.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против Иванишвили ввели «за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации».
Действия Иванишвили и «Грузинской мечты» подорвали демократические институты, способствовали нарушениям прав человека и ограничили осуществление основных свобод в Грузии. Более того, они сорвали евроатлантическое будущее Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя решение США, заявил, что санкции ввели из-за того, что Иванишвили защищает национальные интересы Грузии.
Страны Балтии в начале декабря запретили Иванишвили въезд в Латвию, Литву и Эстонию после того, как в Грузии начали разгонять акции протеста против приостановки интеграции страны с Евросоюзом. В декабре санкции против Иванишвили также ввели власти Украины.
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