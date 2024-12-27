Редакцию журнала «Коммерсант Weekend» уволили. Издание перезапустят
Главный редактор журнала «Коммерсант Weekend» Татьяна Шишкова сообщила в фейсбуке, что 27 декабря вышел последний номер издания под ее руководством.
«Вышел последний в этом году Weekend — и последний, в котором я была главным редактором. С нового года Weekend будет делать другая команда, а старая редакция прощается с вами», — написала Шишкова.
Обозреватель журнала «Коммерсант Weekend» Григорий Ревзин сообщил, что в издании «принята стратегия мягкой трансформации». «Журнал перезапускают, но так или иначе редакция уволена, ни [бывший главный редактор] Елена Нусинова, которая его придумала, ни Татьяна Шишкова, которая его вела в последние годы, там не остались — все», — написал Ревзин в фейсбуке.
О готовящемся перезапуске «Коммерсант Weekend» стало известно в конце ноября. В издании сообщили The Blueprint, что «есть новый редактор, с которым обсуждается новый концепт издания, как в принте, так и в онлайне».
«Коммерсант Weekend» — еженедельный журнал о культуре, моде и стиле жизни, который выходит по пятницам вместе с газетой «Коммерсант». По данным на август 2021 года, тираж издания — 63 200 экземпляров.
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