Житель Гусь-Хрустального въехал в здание городского военкомата и поджег автомобиль. Мэр назвал его «жертвой украинских мошенников»

Во Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный автомобиль въехал в здание военного комиссариата. Об этом рассказал мэр города Алексей Соколов.

Инцидент произошел вечером 25 декабря. По словам главы города, мужчина на автомобиле протаранил ворота и въехал в двери главного входа комиссариата. После этого водитель поджег машину.

Мэр назвал водителя «очередной жертвой украинских мошенников». Его задержали, он дает показания, добавил Соколов. Он призвал жителей «очень внимательно» относиться ко всем звонкам и сообщениям, «содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия».

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное по статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Согласно подсчетам «Медиазоны» на вечер 24 декабря, с 13 декабря россияне не менее 50 раз атаковали банки, полицейские машины и другие объекты под влиянием телефонных мошенников. Большая часть атак пришлась на 20 и 21 декабря. Как минимум шестерых задержанных за поджоги обвинили в терроризме (статья 205 УК), еще 11 вменили статью об умышленном повреждении имущества (статья 167 УК). Это самая крупная подобная волна нападений под влиянием мошенников, отмечает издание. Предыдущая крупная волна атак произошла в период с 29 июля по 3 августа 2023 года — тогда было совершено 37 поджогов.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что за 10 дней в разных городах РФ по заданию телефонных мошенников было совершено более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники.

После начала полномасштабного вторжения в Украину телефонные мошенники массово убеждали россиян поджигать военкоматы, банки и административные здания. Во всех таких случаях мошенники действуют примерно одинаково: они связываются с пожилыми или социально уязвимыми людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или спецслужб. В разговоре они убеждают людей перевести им деньги, а потом предлагают поджечь какой-нибудь объект в обмен на возврат украденного. ФСБ утверждала, что мошенники «в большинстве случаев» работают с территории Украины.

Поджоги банкоматов. В МВД говорят о «самой массовой волне» Meduza