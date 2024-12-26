В работе ChatGPT произошел сбой
В работе ChatGPT произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
На проблемы с доступом к сервису компании OpenAI пожаловались пользователи из США, Казахстана, некоторых стран Европы — в том числе Нидерландов, Германии, Польши и Финляндии.
OpenAI подтвердила, что ChatGPT и сервис для ИИ-генерации видео Sora работают «с большим количеством ошибок». Компания пообещала выяснить, из-за чего возникли проблемы.
Кроме того, пользователи столкнулись со сбоями в работе различных сервисов Microsoft, включая Xbox Live, Microsoft 365, Teams и Outlook.
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