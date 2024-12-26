В работе ChatGPT произошел сбой

В работе ChatGPT произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

На проблемы с доступом к сервису компании OpenAI пожаловались пользователи из США, Казахстана, некоторых стран Европы — в том числе Нидерландов, Германии, Польши и Финляндии.

OpenAI подтвердила, что ChatGPT и сервис для ИИ-генерации видео Sora работают «с большим количеством ошибок». Компания пообещала выяснить, из-за чего возникли проблемы.

Кроме того, пользователи столкнулись со сбоями в работе различных сервисов Microsoft, включая Xbox Live, Microsoft 365, Teams и Outlook.

Что умеет ChatGPT

ChatGPT научился говорить как человек. ИИ изображает акценты, шутит и переводит дыхание на длинных фразах Теперь можно услышать, как Рон Уизли читает ценники в IKEA

Что умеет ChatGPT

ChatGPT научился говорить как человек. ИИ изображает акценты, шутит и переводит дыхание на длинных фразах Теперь можно услышать, как Рон Уизли читает ценники в IKEA