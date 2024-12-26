В Ирбите памятники Ленину и Екатерине II нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Жители возмутились. Мэру пришлось извиняться

Мэр Ирбита в Свердловской области Николай Юдин извинился перед жителями города за то, что на центральной площади в честь Нового года памятники Владимиру Ленину и Екатерине II нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Монументы на площади Ленина преобразили 25 декабря. Как пояснили власти, это было сделано для «создания предновогоднего настроения». Однако эту инициативу раскритиковали некоторые жители города, начавшие писать возмущенные комментарии в соцсетях. Из-за этого мэрия Ирбита в своем паблике во «ВКонтакте» ограничила возможность комментирования.

Спустя сутки мэр Ирбита объявил, что власти снимут новогодние костюмы с памятников, «чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки». Изначально предполагалось, что Ленин и Екатерина II останутся в облачении Деда Мороза и Снегурочки до конца праздников.

«Хочу еще раз подчеркнуть: „переодев“ памятники Екатерине II и В.И. Ленину в новогодние костюмы, мы стремились лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины II, ни Ленина В.И. !!! Такая практика была и есть в других городах (например, в г. Москве напротив мэрии памятник Ю. Долгорукому)… Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели. Новый год на носу, добрее нужно быть», — написал Николай Юдин.