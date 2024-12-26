Израильская авиация нанесла удар по аэропорту столицы Йемена

Авиация Израиля нанесла удары по столице Йемена Сане, контролируемой хуситами, сообщает The Times of Israel.

В официальном коммюнике ЦАХАЛ говорится, что целью ударов была «инфраструктура, используемая террористическим режимом хуситов для военной активности» в аэропорту Саны, а также две электростанции и инфраструктура в портовых городах Ходейда и Рас Канатиб в западной части Йемена.

Йеменский телеканал «Аль-Масирах», близкий к хуситам, сообщил, что в результате атаки погибли три человека, еще 11 получили ранения.

Атака, сообщили в ЦАХАЛ, стала ответом на удары хуситов по Израилю, которые они осуществляли в последние недели.

В ночь на 21 декабря хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. В результате атаки пострадали около 30 человек. До этого боевики атаковали Израиль ракетами 19 декабря.

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