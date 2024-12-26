Историка Тамару Эйдельман оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за интервью Юрию Дудю

Дорогомиловский районный суд города Москвы назначил историку Тамаре Эйдельман административный штраф 50 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции 26 декабря.

Как выяснила «Медиазона», протокол о «дискредитации» в отношении Эйдельман составили из-за интервью, которое она дала журналисту Юрию Дудю.

Адвокат Ильнур Шарапов, представлявший Эйдельман, просил суд прекратить дело в связи с тем, что истек срок давности привлечения к административной ответственности. Срок давности составляет три месяца. Интервью вышло в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Интервью Тамары Эйдельман вДудь

Тамара Эйдельман — историк и преподаватель. На ее ютьюб-канал «Уроки истории с Тамарой Эйдельман» подписаны 1,7 миллиона пользователей.

Эйдельман уехала из России после начала войны, она живет за границей. Минюст РФ в сентябре 2022 года объявил Эйдельман «иностранным агентом». Суд в Москве в марте 2024-го назначил ей административный штраф 50 тысяч рублей из-за публикаций в телеграм-канале без плашки «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Аналогичный протокол в отношении Эйдельман Таганский суд Москвы рассмотрит 27 декабря.

В отношении Эйдельман в июне 2024 года возбудили уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма». Поводом стали видеоуроки на ее канале — прокуратура усмотрела в них «явное неуважение ко дню воинской славы России».