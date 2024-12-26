Аэропорты Москвы и Калуги приостановили работу. Росавиация объяснила это «обеспечением безопасности полетов»
В аэропортах Москвы и Калуги введены временные ограничения на работу «для обеспечения безопасности полетов», сообщили в Росавиации. Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга не принимают и не отправляют рейсы.
Первыми об ограничениях сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы Baza и Mash. По их данным, во всех московских аэропортах и аэропорту Калуги ввели план «Ковер» — предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников.
Минобороны РФ об атаке дронов в Москве, Подмосковье и Калужской области пока не сообщало.
Mash отмечает, что 27 рейсов задержаны в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково.
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