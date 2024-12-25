Российские войска нанесли массированный удар по Украине

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине утром 25 декабря. Воздушная тревога объявлена во всех регионах страны, пишет «Украинская правда».

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили крылатые ракеты типа «Калибр» из акватории Черного моря, нанесли несколько ударов баллистическими ракетами, а также подняли в воздух несколько бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Также в атаке участвуют ударные беспилотники.

Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Под удар попали теплоэлектростанции энергетической компании ДТЭК. «Серьезно повреждено оборудование», — сообщили в компании. «Укрэнерго» пишет, что в Украине ограничили потребление электроэнергии.

Россия атаковала Харьков, применив не менее семи баллистических ракет, произошло несколько пожаров, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, зафиксированы попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах Харькова. В результате удара ранения получили шесть человек.

В Днепропетровской области, как сообщил глава региона Сергей Лысак, под удар российских войск попали объекты энергетики. В Винницкой области, по данным властей, в результате российской атаки повреждена энергетическая инфраструктура.

В Киеве, где воздушную тревогу объявили в 5:30 утра (6:30 мск), жители укрылись на станциях метрополитена.