Под Петербургом нашли останки журналиста «Фонтанки» Максима Максимова. Неделю назад в его убийстве в 2004 году признался бывший полицейский

В поселке Белоостров под Санкт-Петербурге найдены останки журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, убитого в 2004 году. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

В убийстве Максимова в середине декабря признался полковник полиции в отставке, бывший замначальника отдела по борьбе с коррупцией УМВД Михаил Смирнов.

«Для проверки полученных сведений следователями организованы необходимые мероприятия в поселке Белоостров, где согласно показаниям Смирнова было закопано тело убитого. В течение нескольких суток велась работа по поиску места захоронения, и в результате удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

Максимов был автором расследований о коррупции в правоохранительных органах. Он пропал без вести 29 июня 2004 года. Коллеги журналиста подозревали в убийстве Максимова сотрудников милиции, в том числе Смирнова, о котором автор «Фонтанки» готовил материал. В 2005 году Смирнова и еще двух полицейских задержали по делу о фальсификации доказательств. Суд присяжных их оправдал, силовики вернулись на службу.

В мае 2024 года Смирнова арестовали по обвинению в причастности к нескольким заказным убийствам и покушениям в Петербурге, в том числе его обвинили в подрыве машины директора судомеханического завода в 1998 году. По словам Смирнова, он знал, что Максимов пишет статьи о том, что сотрудник МВД причастен к вымогательству взяток. Смирнов встретился с журналистом и попытался убедить его в своей невиновности, но тот не поверил. После этого Смирнов вместе с майоров милиции Львом Пятовым, который также проходил по делу о фальсификации доказательства, и еще двумя соучастниками напали на журналиста. Максимова избили и задушили, а его тело вывезли на служебной машине в лес.