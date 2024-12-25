Художницу Эллен Шейдлин оштрафовали на 30 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии

Петроградский районный суд Петербурга назначил художнице Эллен Шейдлин (имя при рождении Елена Ляпина) штраф 30 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» российской армии, сообщает «Закс.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для протокола стали три поста в телеграм-канале художницы. Они были опубликованы с 31 декабря 2022 по 18 февраля 2023 года и посвящены войне в Украине. Как отмечает «Медиазона», сейчас эти посты в русскоязычном канале Шейдлин удалены, но их копии сохранились в сервисе Tgstat.

«Поскольку окончание этого года совсем близко, давайте на минутку вспомним ужас прошедшего. Случившийся трагедия называется „Война“. Сколько бы эти „отвратительные люди“ не упражнялись в новоязе, всем это давно очевидно. Мы вошли в самый тяжелый момент новой истории, и светлое будущее нам с вами будет необходимо строить на выжженных полях наших прекрасных стран. Этот год принес невообразимую боль и страдания, гибель людей, разрушение домов, сообществ и надежд», — говорилось в посте Шейдлин от 31 декабря 2022-го. В двух других постах она также упоминала войну и мобилизацию, пишет издание.

Эллен Шейдлин — одна из самых известных современных художниц из России. Сама себя Шейдлин называет мультимедиа художницей: она создает фото- и видеоизображения, скульптуру и живопись, а также экспериментирует с технологиями NFT. На ее аккаунт в инстаграме подписаны более четырех миллионов человек.

Как напоминает «Медиазона», после начала полномасштабного российского вторжения Шейдлин опубликовала антивоенную работу, а также выступила с антивоенной речью на церемонии награждения премией The NFT Influencer на фестивале World Influencers and Bloggers Awards.